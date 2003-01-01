«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером

Мама мотоциклиста опубликовала прощальный пост, байкеры со всей страны выражают соболезнования после трагедии на Карельском проспекте.

7 октября в Петрозаводске на своем мотоцикле разбился 36-летний Дмитрий Коковуров. Сын нашей коллеги — пресс-секретаря Минздрава Карелии Елены Коковуровой. Ужасная, трагическая новость.

— Кто и зачем создал этот мир, если матери в нём хоронят своих детей? С утра в голове вертится: «Гляжу, опавший лист опять взлетел на ветку. То бабочка была». Это японец какой-то написал, и мы с учениками очень давно разбирали на уроке, какой смысл он вложил в эти строки. Наш Дима больше не с нами. Он в другом тонком мире. Погиб вчера на мотоцикле в аварии. Никогда наш опавший лист не вернётся на ветку. Осталась его душа. Как бабочка, — написала Елена Коковурова. Она рассказала нашему изданию, что у Дмитрия была девушка и скоро они планировали свадьбу. Но случайное ДТП оборвало жизнь и все планы.

По ее словам, после случившегося ей написали и позвонили очень много людей. Среди них и байкеры со всей страны. Пост о Дмитрии появился и в сообществе байкеров.

— Произошло трагическое событие… от нас ушёл наш друг, братское сердце Димка с Петрозаводска. Молодой, устремлённый, любящий жизнь и свой мотоцикл. Совсем молодой, нет слов, — говорится в сообщении. Здесь же есть данные, как можно оказать финансовую помощь семье.

Прощание с Дмитрием Коковуровым состоится в субботу, 11 октября, с 10 до 11 часов в траурном зале по адресу: проезд Высотный, д. 1.

От лица редакции выражаем глубокие соболезнования Елене Коковуровой, родным и близким Дмитрия.

Напомним, авария произошла 7 октября в 17:22 на Карельском проспекте. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» при повороте налево не пропустил ехавшего на мотоцикле «Yamaha» Дмитрия.