Наш земляк из Олонецкого района Карелии погиб в ходе спецоперации

Житель Олонецкого района Борис Демиденко погиб в ходе СВО.

Об этом сообщается в официальном паблике Олонецкого района.

Совет и администрация Олонецкого района приносят искренние соболезнования родным и близким Бориса Демиденко.

«Скорбим. Будем помнить. О дате, времени и месте прощания сообщим дополнительно», — говорится в паблике района.