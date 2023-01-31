Наш земляк из Олонецкого района Карелии погиб в ходе спецоперации

Житель Олонецкого района Борис Демиденко погиб в ходе СВО.
Об этом сообщается в официальном паблике Олонецкого района.
Совет и администрация Олонецкого района приносят искренние соболезнования родным и близким Бориса Демиденко.
«Скорбим. Будем помнить. О дате, времени и месте прощания сообщим дополнительно», — говорится в паблике района.
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