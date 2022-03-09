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Наша жизнь ничего не стоит? Житель Петрозаводска так и не смог добиться уборки крыши, с которой свисает глыба льда (ВИДЕО и ФОТО)

Новости. Общество
12:18, 15 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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С крыши дома на Первомайском проспекте, 26-а свисает ледяная глыба, угрожая обрушиться на головы прохожим.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель Петрозаводска, который сообщил, что опасная ситуация сложилась у дома № 26-а по Первомайскому проспекту.

Петрозаводчанин прислал фото и видео, на которых запечатлел, как с крыши дома свисает ледяная глыба, угрожая упасть на головы прохожим. Опасная ситуация, по словам горожанина, сохраняется месяц.

«Наша жизнь, видимо, ничего не стоит, — сказал горожанин. — Все обращения в ЕДДС, управляющую компанию, МЧС результата не дали. Никто не приехал, и крышу от снега не почистили».

Месяц назад, 18 февраля, «Столица на Онего» уже сообщала о ситуации на Первомайском, 26-а, но сегодня она не изменилась.

Все осложняется тем, что глыба льда нависает над единственной тропинкой, которая ведет к подъезду дома. 

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