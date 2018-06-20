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Новости. Спорт
10:27, 20 Июня 2018

Наши читатели, кажется, ошиблись в своем прогнозе на выступление сборной России на ЧМ-2018

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Самым популярным ответом опроса "Столицы на Онего" о выступлении российской сборной на Чемпионате мира по футболу стал вариант "не выйдет из группы". Вместе с тем, наши футболисты фактически уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Состоявшаяся накануне встреча хозяев чемпионата со сборной Египта завершилась со счетом 3:1 в пользу наших футболистов. Одержав вторую победу на турнире и возглавив группу А с шестью очками, российская сборная фактически гарантировала себе выход в 1/8 финала.

На прошлой неделе мы попросили наших читателей сделать прогноз на выступление российских футболистов на ЧМ-2018.

На момент подведения итогов опроса 41% (314 респондентов) сочли, что наша сборная не выйдет из группы.

Каждый третий (249 человек) убежден, что российские футболисты проиграют в 1/8 финала.

9% (75 участников опроса) верят, что команде удастся дойти до четвертьфинала, 4% (31 человек) - что она попадет в полуфинал.

2% (18 человек) полагают, что сборная России сыграет в финале, но проиграет. При этом 8% (65 участников) убеждены, что хозяева турнира станут чемпионами мира.

В опросе приняли участие 753 человека.   

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