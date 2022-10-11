Нашлась 15-летняя школьница с синими волосами, пропавшая два дня назад в Петрозаводске

В МВД Карелии сообщили, что 15-летняя девочка, которая в пятницу не пришла из школы домой, нашлась.

Пропавшая 25 ноября девочка 2007 года рождения вернулась домой, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 ноября, днем 15-летняя девочка вышла из школы №29 в Петрозаводске и домой не пришла.

Родители искали свою дочь с синими волосами двое суток, а в воскресенье, 27 ноября, вечером решили попросить помощи у полиции.

Как только в СМИ была опубликована информации МВД о пропавшей школьнице, девочка появилась на пороге дома.