Нашлась пропавшая дочь заместитель мэра Петрозаводска

Объявленную сегодня в розыск Алину Мизинкову — дочь заместителя мэра Петрозаводска Юлии Мизинковой — уже нашли.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, девушка найдена, жива.

Ранее сообщение о розыске было размещено на странице отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия Вконтакте.

По сведениям поисковиков, 12 декабря 20-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. О ее местонахождении ничего не было известно.

В полицию поступило заявление о пропаже.