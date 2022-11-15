Нашлась пропавшая дочь заместитель мэра Петрозаводска

Объявленную сегодня в розыск Алину Мизинкову — дочь заместителя мэра Петрозаводска Юлии Мизинковой — уже нашли.
Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, девушка найдена, жива.
Ранее сообщение о розыске было размещено на странице отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия Вконтакте.
По сведениям поисковиков, 12 декабря 20-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. О ее местонахождении ничего не было известно.
В полицию поступило заявление о пропаже.
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