«Нашли место для свалки»: жители Кеми возмутились горой мусора и дорогами из глины

Горожане утверждают, что их жалобы игнорирует местная администрация.

Горожане пожаловались на незаконную свалку в городе, которую устроили неизвестные на объездной дороге. Очевидцы поделились фотографиями в паблике Подслушано l Кемь.

«Кто разрешил сюда вывозить и сваливать весь хлам? Все лето высыпали разный мусор и барахло как на помойку, а сейчас глину со стройки от РЖД, нашли место для свалки, почему не реагируют Кемская прокуратура и администрация? Объездная дорога вся в лужах, а теперь ещё и глины по колено», — сообщили местные жители.

Кемляне возмущены бездействием администрации и сложившейся ситуацией. По дороге сложно ходить и ездить, а мусор загрязняет окружающую среду.

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