Нашли пропавшего молодого худощавого жителя Сегежи

В соцсетях сообщили, что житель Сегежи нашелся.
В паблике «Сегежские будни | Сегежа | Карелия» сообщили о том, что нашелся житель Сегежского района, который пропал 6 сентября.
Молодого мужчину стали искать после того, как он не вернулся домой 6 сентября.
К поискам подключились волонтеры и полицейские.
Как сообщили в паблике, мужчина «Найден, жив».
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске нашли подростка, который пропал 12 сентября.
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