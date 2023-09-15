Нашли пропавшего молодого худощавого жителя Сегежи

В соцсетях сообщили, что житель Сегежи нашелся.

В паблике «Сегежские будни | Сегежа | Карелия» сообщили о том, что нашелся житель Сегежского района, который пропал 6 сентября.

Молодого мужчину стали искать после того, как он не вернулся домой 6 сентября.

К поискам подключились волонтеры и полицейские.

Как сообщили в паблике, мужчина «Найден, жив».

Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске нашли подростка, который пропал 12 сентября.