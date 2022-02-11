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Нашли тело водителя экскаватора, затонувшего в реке в Карелии

Новости. Происшествия
13:16, 12 Февраля 2022
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

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Спасатели подняли тело оператора экскаватора, который затонул в реке Видлица в Олонецком районе.

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы оказывали содействие в поднятии тела оператора экскаватора, упавшего в реке Видлица в Олонецком районе, сообщили в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Напомним, 8 февраля в 22.01 на 7 километре автодороги Видлица — Кинелахта экскаватор съехал в реку Видлица и опрокинулся. На место ЧП выезжал личный состав пожарной части села Видлица. По прибытию пожарные обнаружили экскаватор, затонувший в реке, кабина полностью погружена в воду.

Визуальный осмотр местности показал, что экскаватор проехал мимо моста прямо в водоем. Следов оператора рядом на снегу не обнаружено.

За помощью обратились к водолазам Карельской республиканской поисково-поисково спасательной службы, которые подняли из реки тело оператора. Кроме того, 11 февраля также помогли вызволить из водоема и саму технику. В операции принимали участие 3 спасателя из Сортавальского отряда спасателей.

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