Нашлись хозяева пса, брошенного в центре Петрозаводска

Хаски, которого временно приютили сотрудники судебных участков на набережной Гюллинга, вновь обрел хозяев.

Пес, безуспешно искавший хозяев в центре Петрозаводска, в районе площади Кирова и набережной Гюллинга, все же нашел их. Так рассказали в управлении по обеспечению мировых судей Карелии.

Напомним, 12 января появились сообщения о собаке, которую оставили некие люди в центре города. Пес бродил в центре, пытаясь разыскать своих хозяев.

В итоге собаку временно приютили сотрудники судебных участков Петрозаводска на набережной Гюллинга. Это оказался молодой ухоженный кобель хаски.

В результате хозяева пса вышли на связь.

«Документы по паспорту / по чипу проверила. Собака действительно их. Провела беседу с хозяевами, пообещали, что больше таких ситуаций не будет, — написала временный куратор собаки, отметив, что по закону не могла не отдать пса хозяевам и что договорилась держать с ними связь.

По ее словам, причину пропажи собаки хозяева объяснили тем, что последняя была на самовыгуле и убежала.