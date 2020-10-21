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Нашлось объяснение, почему в Карелии стало меньше желающих сменить работу

Новости. Общество
14:29, 22 Октября 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСC
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Количество жителей Карелии, желающих найти новую работу, сократилось в сентябре этого года в отличие от аналогичного месяца прошлого года, когда их число, наоборот, увеличилось.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада.

В сентябре 2020 года соискатели в Карелии открыли на 2% меньше резюме, чем в августе. Для сравнения год назад в начале осени был прирост 7%.

"Возможно, снижение активности специалистов в этом году в сентябре связано с влиянием пандемии: в сложные периоды работники по возможности стремятся к стабильности и меньше готовы к смене рабочего места", - говорится в комментарии к исследованию.

Кто больше других хочет сменить работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-22 14:44:59
Странно. Тутошняя либерастня утверждает, что через неделю все медработники уйдут в бизнес.
Беня
2020-10-22 15:29:10
однозначно, в какой бизнес?
Кстати, через неделю в Америке начнется пиршество демократии. а не жалкая имитация как у нас СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!! :)
Гость
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