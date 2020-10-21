Нашлось объяснение, почему в Карелии стало меньше желающих сменить работу

Количество жителей Карелии, желающих найти новую работу, сократилось в сентябре этого года в отличие от аналогичного месяца прошлого года, когда их число, наоборот, увеличилось.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада.

В сентябре 2020 года соискатели в Карелии открыли на 2% меньше резюме, чем в августе. Для сравнения год назад в начале осени был прирост 7%. "Возможно, снижение активности специалистов в этом году в сентябре связано с влиянием пандемии: в сложные периоды работники по возможности стремятся к стабильности и меньше готовы к смене рабочего места", - говорится в комментарии к исследованию. Кто больше других хочет сменить работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".