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Нашлось объяснение, почему "зеленый пояс" Петрозаводска сократился в 3,5 раза

Новости. Общество
10:14, 14 Октября 2020
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Общая площадь лесопаркового "зеленого пояса" вокруг Петрозаводска, утвержденного Минприроды Карелии, составила 5,5 тыс га - в 3,5 раза меньше по сравнению с первоначальным проектом.

Такой вывод можно сделать, сравнив перечень территорий в документе Минприроды и тот проект, который обсуждался несколько лет назад, когда впервые появилась идея "зеленого пояса".

Например, из перечня была исключена Петрозаводская губа Онежского озера. В итоге общая площадь "зеленого пояса" сократилась на 11,8 тыс. га.

Почему это произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Os
2020-10-14 10:38:29
Раньше и водные растения в зеленый пояс включали?
Гость
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