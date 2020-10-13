Нашлось объяснение, почему "зеленый пояс" Петрозаводска сократился в 3,5 раза

Общая площадь лесопаркового "зеленого пояса" вокруг Петрозаводска, утвержденного Минприроды Карелии, составила 5,5 тыс га - в 3,5 раза меньше по сравнению с первоначальным проектом.

Такой вывод можно сделать, сравнив перечень территорий в документе Минприроды и тот проект, который обсуждался несколько лет назад, когда впервые появилась идея "зеленого пояса".

Например, из перечня была исключена Петрозаводская губа Онежского озера. В итоге общая площадь "зеленого пояса" сократилась на 11,8 тыс. га.

Почему это произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".