Насильника и расчленителя из Петрозаводска оставили за решеткой

Верховный суд Карелии продлил для Василия Петрова, обвиняемого в изнасиловании и расчленении 25-летней Дианы Фроловой, меру пресечения в виде заключения под стражей.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», на предварительных слушаниях 10 июля судья Верховного суда Денис Катанандов продлил для Василия Петрова меру пресечения в виде заключения под стражей, а также вынес определение на основании Уголовно-процессуального кодекса РФ о том, что следующее заседание по делу расчленителя состоится 4 августа. Заседание также пройдет в закрытом режиме.

Как объяснили в Верховном суде Карелии, закрытый режим слушаний выбран из-за тяжести статей, также в заседании будут затрагиваться и раскрываться детали преступлений – изнасилования, убийства.

Подробнее читайте здесь.