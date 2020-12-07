Насколько востребованы авиарейсы между Москвой и Петрозаводском, оценили в Минтрансе

Авиарейсы Москва-Петрозаводск-Москва пользуются большим спросом, салоны самолетов почти полностью заполнены.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия 1. Карелия" заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова.

Авиакомпания "Победа" перевозит пассажиров на воздушных судах «Boing – 737» четыре раза в неделю.

"Направление это очень популярное. "Победа" осуществляет авиасообщение на большом самолете "Boing – 737". Это почти 200 человек на борту, и практически всегда полное заполнение салона…", - сказала Мизинкова.

С 26 декабря возобновит сообщение между Москвой и Петрозаводском авиакомпании "S7 Airlines". Насколько будут востребованы эти рейсы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".