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Насколько востребованы авиарейсы между Москвой и Петрозаводском, оценили в Минтрансе

Новости. Общество
15:06, 08 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Авиарейсы Москва-Петрозаводск-Москва пользуются большим спросом, салоны самолетов почти полностью заполнены.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия 1. Карелия" заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова.

Авиакомпания "Победа" перевозит пассажиров на воздушных судах «Boing – 737» четыре раза в неделю.

"Направление это очень популярное. "Победа" осуществляет авиасообщение на большом самолете "Boing – 737". Это почти 200 человек на борту, и практически всегда полное заполнение салона…", - сказала Мизинкова.

С 26 декабря  возобновит сообщение между Москвой и Петрозаводском авиакомпании "S7 Airlines". Насколько будут востребованы эти рейсы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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