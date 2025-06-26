Наставники-инвесторы обманули сегежанина и забрали у него более одного миллиона рублей

Мужчина думал, что занимается инвестициями.

В Сегежском районе мошенники обманули 57-летнего мужчину и украли у него 1 377 000 рублей. В пресс-службе МВД по Карелии рассказали, что по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что с апреля у него появились некие «наставники по инвестициям». Под их руководством он перечислял деньги на сторонние счета, думая, что делает вложения. Позже выяснилось, что вся прибыль, которую он якобы заработал, оказалась фиктивной, и всё это время он отдавал деньги мошенникам. После этого он обратился в полицию.