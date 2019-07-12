Настя Каменских показала фото с мужем в постели

Новости по теме
Настя Каменских и Потап сделали селфи в постели.
Звездные супруги откровенно признались в своих чувствах.
Певица показала снимок с мужем, который смотрит на нее влюбленным взглядом. Молодожены лежат в постели. Настя позирует в концертном костюме и сценическом макияже, Алексей – в белой футболке, пишет Cosmopolitan.
Каменских заверила, что взгляд любимого человека вдохновляет ее на поступки.
"Когда О. Н. на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", – написала в Instagram артистка.
Потап поделился таким же снимком с той разницей, что влюбленным взглядом смотрит на него жена. Рэпер заявил, что готов ради любимой на подвиги.
"Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать всё на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", – признался Алексей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии