Настя Каменских показала фото с мужем в постели

Настя Каменских и Потап сделали селфи в постели.

Звездные супруги откровенно признались в своих чувствах.

Певица показала снимок с мужем, который смотрит на нее влюбленным взглядом. Молодожены лежат в постели. Настя позирует в концертном костюме и сценическом макияже, Алексей – в белой футболке, пишет Cosmopolitan.

Каменских заверила, что взгляд любимого человека вдохновляет ее на поступки.



"Когда О. Н. на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", – написала в Instagram артистка.

Потап поделился таким же снимком с той разницей, что влюбленным взглядом смотрит на него жена. Рэпер заявил, что готов ради любимой на подвиги.



"Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать всё на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", – признался Алексей.