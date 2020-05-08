Настя Каменских показала обнаженного мужа в постели (ФОТО)

Певица устроила трогательный сюрприз своему мужу Потапу.

Поп-звезда нежно поздравила рэпера с 39-летием, пишет Cosmopolitan.

Сегодня известный музыкант отмечает день рождения. Первой его чествовала жена. Настя подготовила для возлюбленного оригинальное поздравление. Она опубликовала пикантное фото Алексея. Тот лежал без одежды в постели. Рядом находилась их белая собака Мими.

"Леша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя, и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений!", – восхищенно отметила певица.