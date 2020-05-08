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Настя Каменских показала обнаженного мужа в постели (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 08 Мая 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
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Певица устроила трогательный сюрприз своему мужу Потапу.

Поп-звезда нежно поздравила рэпера с 39-летием, пишет Cosmopolitan.

Сегодня известный музыкант отмечает день рождения. Первой его чествовала жена. Настя подготовила для возлюбленного оригинальное поздравление. Она опубликовала пикантное фото Алексея. Тот лежал без одежды в постели. Рядом находилась их белая собака Мими.

"Леша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя, и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений!", – восхищенно отметила певица.

 
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