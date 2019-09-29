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Новости. Общество
21:40, 29 Сентября 2019
фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом в аэропорту

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Певица сделала несколько откровенных признаний.

Украинская поп-звезда пожаловалась, что из-за очень плотного гастрольного графика встречается с мужем не так часто, как хотелось бы. По словам артистки, их отношения с Потапом после женитьбы не особо изменились, пишет Cosmopolitan.

"Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, когда просто живете вместе, – рассказала Настя. – Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, мы неделю не виделись, просто как два дурачка возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто мы не много лет вместе, а всего четыре месяца".

Настя часто говорила до свадьбы о своем желании стать мамой. Она ответила на вопрос, не беременна ли сейчас.

"Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело нехитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребеночка… Мне кажется, что это сделается легко, и даже если это будет один час в каком-то аэропорту", – откровенно сказала Каменских.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, действительно ли у влюбленных может произойти близость и в аэропорту, секс-бомба с улыбкой ответила: "Ну, а почему. Да. Мы очень пылкие любовники". 

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