Настя Задорожная неожиданно выложила фото топлес (18+)

32-летняя актриса Настя Задорожная крайне редко публикует откровенные снимки в Instagram. Но на этот раз актриса проявила смелость.

В кадре Настя позирует топлес на фоне моря.

"В подписи к фото Задорожная призвала всех женщин задуматься о своем здоровье и рассказала о важности ранней диагностики рака груди. Далеко не все поклонники увидели сам пост актрисы: многие остановили свое внимание исключительно на откровенном снимке", - отмечет Cosmo.