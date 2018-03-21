"Настоящие иномарки" станут дороже для россиян

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Новости. Общество
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Правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на автомобили. Принятая мера наиболее чувствительна для импортеров

Новые ставки утильсбора вступят в силу с 1 апреля, пишет auto.mail со ссылкой на ТАСС. Рост сбора для отдельных легковых авто достигнет 90%, отмечает агентство. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что согласованная всеми ведомствами индексация должна составить 15%.

Так, утильсбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 л. вырастет на 16% до 33 тыс. рублей из расчета с коэффициентом 1,42. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 л. до 2 л. вырастет сразу на 90% до 84 тыс. рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2), для автомобилей объемом двигателя свыше 2 л. до 3л он также увеличится на 90% до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).

Отмечается, что повышение утильсбора особо чувствительно для импортеров — отечественным концернам его де-факто компенсируют в виде промышленных субсидий. А импорт при росте утильсбора вынужденно дорожает.

Ранее эксперты отмечали, что рост утильсбора на фоне роста акцизов может поднять цены на машины на 10-17%.

Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления России в ВТО.

Сначала сбор платили импортеры, а российские заводы давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок. Российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николай
2018-03-21 21:38:51
Кругом дурдом и поборы,потому и почти рухнуло "предпринимательство"....или скоро рухнет...
Мизантроп
2018-03-21 22:09:02
Николай, Хорошо что взял в кавычки. Его никогда и не было. Уровень ваш- парикмахерская и "запчасти для иномарок". Дебилы, мля.
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