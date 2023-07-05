Настоящих хозяев леса запечатлел фотограф в Карелии (ВИДЕО)

Сразу несколько медведей стали героями видеоролика известного фотографа.
В группе «Весь Петрозаводск | Карелия» были опубликованы видео и фото медведей, снятых в Карелии.
«Опытный фотограф дикой природы Дмитрий Архипов делится прекрасными кадрами из Карелии», — прокомментировали видео в паблике.
Ранее в заповеднике «Костомукшский» на камеру скрытого наблюдения попала прогулка мамы-зайчихи и маленького ушастика по лесной дороге.
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