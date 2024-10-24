«Настоящий комикс-квест в театре»: в Театре кукол Карелии состоится премьера новой оперы

Артисты Театра кукол поделились подробностями предстоящей премьеры.

8 ноября состоится премьера комикс-оперы «КвинПикS» в Театре кукол Карелии. Артисты на странице театра поделились подробностями сюжета.

Авторы взяли за основу «Пиковую даму» Пушкина и перенесли ее в современность. «Представьте себе мир, где Герман— это Гера, студент, который не может оторваться от компьютерных игр, но сам в них не играет, а только следит за чужими стримами», — рассказали артисты. — «Лиза — мрачная готическая девушка, которая выбирает между двумя парнями: мажором Князем, который сияет в одежде расшитой золотом на дорогом байке, и страстным, но бедным Герой».

По их словам, главный герой, одержимый идеей быстрого обогащения, ввяжется в опасную игру, где ставки высоки, а правила постоянно меняются. Вместо карт и азартных игр зрители увидят виртуальные баталии, где немалую роль играет загадочная чемпионка по «Тетрису», которая так и не раскрыла свой «чит-код».

Тем, кто запутается в сюжете, на помощь придет текст комикс-оперы, который будет опубликован в программке.