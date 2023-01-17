Настоятель храма в Карелии помог определиться с жизненными ориентирами малолетним преступникам

Настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы встретился с осужденными отряда хозобслуживания объектов Следственного изолятора №2 в Сегеже, сообщили в УФСИН по Карелии.

Священнослужитель Игорь Егоров поздравил участников встречи с прошедшими православными праздниками, а также провел с осужденными, среди которых были и подростки, духовно-нравственную беседу о главных жизненных ценностях людей. Настоятель храма напомнил об ответственном отношении к своему будущему, а также о таинствах крещения, исповеди и причастия.

«Помочь человеку – одна из главных задач церкви. Благодаря совместной работе сотрудников УФСИН и представителей религиозных общин обеспечивается непрерывность процесса ресоциализации осужденных, которые в стенах пенитенциарных учреждений разбираются в своих жизненных ориентирах, ставят перед собой новые цели, осознавая свою необходимость в обществе», - отметил священнослужитель.

В завершении встречи иерей Игорь Егоров ответил на интересующие осужденных вопросы и выразил надежду, что они найдут силы переосмыслить прошлое и изменить свою жизнь.