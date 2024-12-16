Настоятель Сретенского храма Леонид Леонтюк встретился с Элиссаном Шандаловичем

Элиссан Шандалович в видеообращении поблагодарил жителей республики.

Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции, настоятель Сретенского храма Петрозаводска, член патриотического движения «Карельский фронт» Леонид Леонтюк прибыл в ЛНР с очередной гуманитарной миссией, сообщили в официальном паблике республики Карелия.

Как рассказали в источнике, в часовне при госпитале отец Леонид встретился со спикером парламента Карелии Элиссаном Шандаловичем, который служит в ЛНР врачом.

Элиссан Шандалович поблагодарил жителей региона, которые помогают фронту.