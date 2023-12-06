Настольную игру-лото придумали для иностранцев, изучающих особенности и культуру Карелии

Скоро игра будет растиражирована и передана в центры социально-культурной адаптации иностранцев.

На очередном занятии разговорного клуба «Говорим по-русски с удовольствием» ребята апробировали новую настольную игру-лото «Добро пожаловать в Карелию», сообщили в паблике МинНац & Регион политики Карелии.

Как рассказали в группе, игра была разработана ГАУ ДО РК «Карельский институт развития образования» по заказу Дома дружбы народов Карелии при поддержке Министерства национальной и региональной политики.

«Игра создана, в первую очередь, для иностранных граждан, которые в процессе занятий знакомятся с особенностями, культурой и достопримечательностями региона, а также практикуют разговорную речь», — написали в сообществе.



В источнике отметили, что скоро игра будет растиражирована и передана в центры социально-культурной адаптации иностранных граждан (межнационального сотрудничества), образовательные учреждения Карелии для организации занятий с детьми.