Натали Карапетян рассказала об участии в форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Заместитель председателя парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Натали Карапетян рассказала о работе на XII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Депутат Заксобрания Натали Карапетян на своей странице в социальной сети сообщила, что среди главных акцентов деловой программы форума были реализация арктических возможностей, темы государственной политики и законодательного регулирования в сфере развития Арктической зона Российской Федерации, ответственное управление Арктикой в новых условиях и самое главное — развитие человеческого капитала.

Парламентарий отметила, что основной задачей всех участников встречи было создание механизмов для привлечения инвестиций в Арктику. В частности, новые рабочие места и повышение качества жизни в наших северных территориях.

Натали Карапетян напомнила, что частью Арктики Карелия стала пять лет назад. В 2017 году в Арктическую территорию включили Кемский, Беломорский и Лоухский районы. В 2020 году границы Арктической зоны республики расширились Сегежским, Калевальским районами и Костомукшским городским округом. Таким образом, почти 40% территории республики сегодня отнесены к Арктической зоне.

«Мы совсем недавно в новых экономических условиях, но уже вошли в число территорий — лидеров по числу заявок программы „Гектар в Арктике“. Из 10 тысяч поданных заявлений на арктический гектар — на нашу республику приходится 30%. Карелия входит в тройку субъектов Российской Федерации по количеству резидентов Арктической зоны. В настоящее время 63 компании с таким статусом реализуют свои проекты. Это стало возможным в том числе, благодаря созданному особому экономическому режиму на территориях карельской арктической зоны», — отметила Натали Карапетян.

Депутат напомнила, что Законодательное собрание Карелии активно участвовало в разработке федерального законодательства о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

«Наш парламент занимался также созданием региональной законодательной базы. Помимо налоговых преференций, для бизнеса предусмотрены механизмы льготного кредитования, отметила депутат. В этом году в Законодательном собрании, приняли дополнительные решения в целях стимулирования инвестиционной деятельности на севере Карелии и предусмотрели возмещение до 40% от капитальных вложений по арктическим проектам», — рассказала Натали Карапетян.

В Заксобрании напомнили, форум «Арктика: настоящее и будущее» проходил в Санкт-Петербурге при поддержке и участии Совета Федерации и Государственной Думы РФ, правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ, а также других профильных федеральных и региональных органов власти. Организатором выступает МОО «Ассоциация полярников».