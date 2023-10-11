Наталья Кармазина увольняется с поста замглавы Петрозаводска

Заместитель главы администрации, председатель комитета социального развития Наталья Кармазина написала заявление об увольнении.

Вторник, 17 октября, станет последним рабочим днем в мэрии города для Натальи Кармазиной. Она уходит с поста зама главы петрозаводской администрации, председателя комитета социального развития, который занимала с июля 2021 года, по собственному желанию. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

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