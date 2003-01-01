«Наталья Наговицына упокоилась с миром»: круживший над пиком Победы дрон не обнаружил ни одного признака жизни

Модель Виктория Боня, запустившая в горы Киргизии последний БПЛА, сообщила о смерти альпинистки.

В палатке, в которой находится альпинистка Наталья Наговицына, нет никаких признаков жизни, сообщила модель Виктория Боня после просмотра записей дрона, пролетевшего над пиком Победы в Киргизии. Видео с места бедствия блогер опубликовала в своём телеграм-канале. Боня принимала участие в организации запуска дрона.

— У нас получилось запустить вертолёт, ребята летали на Базовый лагерь в район 4500, откуда был запущен дрон до вершины, до пика Победы. Мы видим чёткие кадры того, что палатка Натальи Наговицыной находится без движения, — рассказала она.

Аппарат кружил над кемпингом в течение 7 минут — всё это время скалолазка находилась в статичном положении с согнутыми ногами.

— Спасать некого. Теперь мы точно можем сказать, что Наталья упокоилась с миром. (…) Она всегда говорила, что для альпиниста остаться в горах — это честь, — подытожила модель.

По словам Бони, тело погибшей смогут снять со скал только следующей весной.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицына застряла в горах Киргизии 12 августа, когда сломала ногу во время восхождения на пик Победы. В этот же день напарник туристки оказал ей первую помощь и спустился вниз за подмогой.

Позднее до Натальи сумели добраться ещё два альпиниста — немец и итальянец. Мужчины оставили ей продукты и завернули в спальник, но спустить не смогли. При повторной попытке восхождения итальянский альпинист скончался.

Кроме того, к Наталье пытался подлететь вертолет, однако экипаж аппарата был вынужден совершить жёсткую посадку после попадания в зону турбулентности. Пилот и спасатель получили травмы.

Наконец, группа из нескольких опытных альпинистов также не смогла дойти до туристки из-за непогоды.