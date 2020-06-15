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Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Новости. Вечерняя столица
19:10, 15 Июня 2020
фото: © Виктор Вытольский / РИА Новости
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Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.

"Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – сказала Орейро в интервью ТАСС.

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", – подчеркнула она.

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта.

"На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", – рассказала певица.

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