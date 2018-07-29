Наталья Штурм о бедственном положении Осина: "У него четыре квартиры, он не нищий"

Наталья Штурм возмущена тем, что Евгений Осин, по ее мнению, пытается нажиться на поклонниках.

По словам артистки, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" неплохо зарабатывает на телевизионных шоу и далек от нищеты.





На днях поклонники были шокированы очередными откровениями 53-летнего Евгения Осина. Оказывается, музыкант прозябает в нищете и даже вынужден продавать любимую квартиру за 30 миллионов рублей.

Однако в подобные заявление поверили далеко не все. Среди скептиков оказалась и Наталья Штурм. Певица рассказала, что она думает о бедственном положении давнего знакомого.

"У него четыре квартиры в Москве. Только за последний год он заработал около миллиона на разнообразных шоу, где рассказывал про свою тяжелую жизнь. При этом деньги он практически не тратит. Средства ему нужны только на покупку очередной бутылки. Если вас интересует, зачем он это делает, то скажу — ради пиара. Хочет разжалобить поклонников, чтобы те начали ему помогать. Я знаю, что фанаты ему под дверью продукты оставляют, мне неоднократно писали люди, которые хотели передать Осину деньги. Никакие квартиры он не продает, ему это просто не нужно", — заявила Наталья "СтарХиту".