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Наталья Тенчурина стала главой комитета экономразвития мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
14:34, 06 Декабря 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

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Наталья Тенчурина возглавила комитет экономического развития, сменив на этом посту уволившегося Эдуарда Марченко.

Наталья Тенчурина с сегодняшнего дня приступила к работе в должности главы комитета экономразвития администрации Петрозаводска. Об этом рассказал в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский. До назначения в городскую мэрию Тенчурина занимала пост в Корпорации развития Карелии.

«Наталья Владимировна не новичок в своём деле. Шесть лет она занималась вопросами кадастрового учета объектов недвижимости в Кадастровой палате Республики Карелия. В городскую администрацию пришла с должности заместителя генерального директора Корпорации развития Республики Карелия, где курировала вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — сообщил Любарский.

Напомним, экс-глава комитета экономического развития мэрии Петрозаводска Эдуард Марченко покинул пост в ноябре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-06 16:06:54
а она хорошая?
Изя
2021-12-06 15:10:41
Хорошая женщина и не более того , так думаю ))) :)
Клещ
2021-12-06 14:59:18
Ротация кадров)
Гость
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