Наталья Тенчурина стала главой комитета экономразвития мэрии Петрозаводска

Наталья Тенчурина возглавила комитет экономического развития, сменив на этом посту уволившегося Эдуарда Марченко.

Наталья Тенчурина с сегодняшнего дня приступила к работе в должности главы комитета экономразвития администрации Петрозаводска. Об этом рассказал в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский. До назначения в городскую мэрию Тенчурина занимала пост в Корпорации развития Карелии.

«Наталья Владимировна не новичок в своём деле. Шесть лет она занималась вопросами кадастрового учета объектов недвижимости в Кадастровой палате Республики Карелия. В городскую администрацию пришла с должности заместителя генерального директора Корпорации развития Республики Карелия, где курировала вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — сообщил Любарский.

Напомним, экс-глава комитета экономического развития мэрии Петрозаводска Эдуард Марченко покинул пост в ноябре.