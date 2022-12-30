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Наталья Вавилова оставила кресло директора Музея ИЗО Карелии

Новости. Общество
15:45, 30 Декабря 2022
фото: "Республика" / Леонид Николаев

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Наталья Вавилова, руководившая музеем Изобразительных искусств республики 25 лет, уволилась по собственному желанию.

Последним рабочим днем стало 30 декабря для директора Музея ИЗО Карелии. Наталья Вавилова, возглашающая учреждение с 1997 года, покинула свой пост по собственному желанию.

«Ухожу с поста. Сегодня мой последний рабочий день. Это мое решение. Я буду заниматься Благотворительным фондом «Северстали» «Доброта севера». Я остаюсь во всех федеральных структурах, общественном совете Общественного телевидения России, членом комитета про присуждению грантов президента России, членом президиума Союза музеев России. Так что моя общественная работа остается», - рассказал Наталья Ивановна «Столице на Онего».

По словам директора, смену в музее она себе подготовила.

«У меня прекрасный коллектив. Мой зам Оксана Александровна Лангуева будет рулить. Потом, как решит работодатель», - отметила директор музея.

Как пишут на сайте учреждения, за время работы в музее Наталья Ивановна провела большую работу по совершенствованию его структуры и деятельности в целом, определению приоритетных направлений, укреплений материально-технической базы. Под её руководством идёт активное формирование имиджа музея, внедрение в Интернет, развиваются новые партнёрские отношения с различными организациями в республике, России и за рубежом. Внедряется целевое проектирование, ведётся поиск спонсоров и меценатов, что позволяет привлечь дополнительные источники финансирования музея.

За это время музей выиграл четыре гранта Фонда Сороса (ИОО). Проект Натальи Вавиловой  «Музейный перекрёсток», приуроченный ко Дню города Петрозаводска в 2000 году получил широкое признание общественности, музейного сообщества и жителей города.

Наталья Ивановна является Заслуженным работником культуры Республики Карелия, Заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом коллегии Министерства Культуры РК, членом коллегии самоуправления г. Петрозаводска, председателем общественной организации «Родной город». В ноябре 2006 года Н.И. Вавилова избрана членом Президиума ИКОМ России.

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