Наталья Вавилова оставила кресло директора Музея ИЗО Карелии

Наталья Вавилова, руководившая музеем Изобразительных искусств республики 25 лет, уволилась по собственному желанию.

Последним рабочим днем стало 30 декабря для директора Музея ИЗО Карелии. Наталья Вавилова, возглашающая учреждение с 1997 года, покинула свой пост по собственному желанию.

«Ухожу с поста. Сегодня мой последний рабочий день. Это мое решение. Я буду заниматься Благотворительным фондом «Северстали» «Доброта севера». Я остаюсь во всех федеральных структурах, общественном совете Общественного телевидения России, членом комитета про присуждению грантов президента России, членом президиума Союза музеев России. Так что моя общественная работа остается», - рассказал Наталья Ивановна «Столице на Онего».

По словам директора, смену в музее она себе подготовила.

«У меня прекрасный коллектив. Мой зам Оксана Александровна Лангуева будет рулить. Потом, как решит работодатель», - отметила директор музея.

Как пишут на сайте учреждения, за время работы в музее Наталья Ивановна провела большую работу по совершенствованию его структуры и деятельности в целом, определению приоритетных направлений, укреплений материально-технической базы. Под её руководством идёт активное формирование имиджа музея, внедрение в Интернет, развиваются новые партнёрские отношения с различными организациями в республике, России и за рубежом. Внедряется целевое проектирование, ведётся поиск спонсоров и меценатов, что позволяет привлечь дополнительные источники финансирования музея.

За это время музей выиграл четыре гранта Фонда Сороса (ИОО). Проект Натальи Вавиловой «Музейный перекрёсток», приуроченный ко Дню города Петрозаводска в 2000 году получил широкое признание общественности, музейного сообщества и жителей города.

Наталья Ивановна является Заслуженным работником культуры Республики Карелия, Заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом коллегии Министерства Культуры РК, членом коллегии самоуправления г. Петрозаводска, председателем общественной организации «Родной город». В ноябре 2006 года Н.И. Вавилова избрана членом Президиума ИКОМ России.