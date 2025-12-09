Наталья Виртуозова: Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок»

В Национальном центре «Россия» завершается подготовка к открытию выставки «Книга сказок» — главному новогоднему событию в пространстве.

Ключевой принцип экспозиции — полное погружение. В роли главных героев выступят сами посетители НЦ «Россия», которые встретят персонажей из разных фольклоров и преданий, преодолеют сложные испытания. Кульминацией станет возможность вписать свое желание в Волшебную Книгу. Об этом представителям средств массовой информации рассказала генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

— Сказка — это не просто красивая история, это знакомство маленького ребенка с тем, что в жизни всегда есть выбор между добром и злом, преданностью и предательством, деятельностью и бездельем. И от того, какой ты сделаешь выбор, будет зависеть будущее. Вот и нам захотелось сделать очень глубокое и интересное сказочное путешествие, — сказала Наталья Виртуозова.

«Путешествие» начинается в библиотеке — сокровищнице жар-птицы, где можно найти сказки со всего мира. Здесь представлены музейные и ремесленные предметы, старинные книги, журналы и сказочные иллюстрации — издания, которые на протяжении веков формировали образный мир русской сказки и народной культуры. Путешествие продолжится в зимнем сказочном «лесу» регионов России, где каждая страница оживает как история о земле, людях и традициях.

Гостей ждет живое взаимодействие со сказочными мирами в ходе интерактивных экспозиций. Посетители смогут поговорить с «ожившими» Коньком-Горбунком, Финистом — Ясным Соколом, Бабой-ягой и Царевной-лягушкой, помочь Снегурочке не опоздать на елку, проявить мудрость в общении с цифровой Русалкой на ветвях векового дуба, чтобы не попасть под ее чары. Кульминацией сказочной атмосферы станет возможность вписать свое желание в Волшебную Книгу.

— В мире есть серьезное исследование сказки, это работа нашего известного ученого — филолога Владимира Проппа. Оно говорит о том, что у сказки всегда очень строгая структура. Она всегда начинается из некоего хаоса и по строгим правилам идет к порядку. В сказке нужно пройти испытания, встретить плохих и хороших персонажей. Гости будут где-то помогать сказочным персонажам, а где-то испытают себя. Но в конце сказки будет счастливый конец для тех, кто достойно пройдет испытания, — «пир на весь мир», — продолжила Наталья Виртуозова.

Также она поблагодарила восемь регионов, которые приняли участие в создании выставки «Книга сказок». Речь идет о Рязанской, Калининградской, Вологодской областях, Республике Коми, Карелии и Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе и Ставропольском крае. Здесь, по ее словам, будут представлены разные сюжеты из местных эпосов и персонажи, с которыми знаком далеко не каждый.

Она отметила, что в строительстве выставки приняли участие компании со всей страны, были задействованы 300 специалистов:

— На выставке много интерактивных деталей, и я не могу назвать ее иначе как сказочное путешествие. Мы постарались собрать лучшие технологии не только России. Ребята, которые занимались строительством, объездили многие страны. Поэтому наши посетители, жители Москвы и гости столицы смогут увидеть лучшие технологии, разработанные под наши душевные сказки.

Выставку «Книга сказок» могут посетить все желающие 13 декабря 2025 года с 15:00. Записаться на экскурсию можно на сайте russia.ru в разделе «Афиша». Посещение выставки бесплатное.