НАТО создает новую бригаду рядом с Карелией

Военный альянс НАТО формирует новую боевую бригаду на территории Финляндии.

Подразделение будет специализироваться на действиях в арктических условиях. Об этом сообщили «Известия».

Основу бригады составит шведская арктическая механизированная бригада. Также в нее войдут военные из Норвегии и Дании. Франция и Исландия окажут поддержку. По сведениям финского издания Iltalehti, общая численность бригады достигнет пяти тысяч человек. Базы нового подразделения разместят в финских городах Рованиеми и Соданкюля. Эти места находятся всего в 130-170 километрах от Мурманской области и Карелии.

Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью «Известиям» заявил, что размещение бригады создает потенциальную угрозу для стратегических объектов России на севере, в частности, на Кольском полуострове.

— Кольский полуостров — ключевой стратегический регион, где сосредоточены основные силы Северного флота, наиболее мощного флота нашей страны. Здесь базируются наши стратегические подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами, многоцелевые атомные и надводные крейсеры, способные нести ядерное оружие. Здесь же находятся такие важные объекты, как Архангельск, Североморск, Северодвинск, где находится завод по производству атомных подводных лодок стратегического назначения, — отметил эксперт.

Литовкин добавил, что граница между Россией и Финляндией протяженностью 1,2 тыс. км долгое время оставалась практически неохраняемой.

В ответ Россия укрепляет свою оборону на севере. В Карелии ранее создали отдельную ракетную бригаду, которая вооружена комплексами «Искандер-М». Это новое соединение вошло в состав недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛенВО).