Нацбанк Карелии призывает не доверять звонкам

Национальный банк Карелии подготовил памятку о новых технических способах мошенничества, которые применяют злоумышленники, чтобы получить доступ к чужим банковским картам.

В последнее время участились случаи, когда звонки мошенников приходят с номеров официальных телефонов банков.

"Мошенники, всё чаще используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне человека отражается официальный номер банка", – пояснили в Национальном банке Карелии.

Чтобы не стать жертвами мошенничества, Нацбанк рекомендует жителям Карелии проявлять бдительность даже в том случае, если на их телефонах высвечиваются официальные номера банков, где они получили карты.

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