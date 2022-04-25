Нацбиблиотека Карелии получит 28 млн рублей на ликвидацию протечек

Реконструированное здание Национальной библиотеки Карелии ждет очередной ремонт.

Ситуация примечательна тем, что ремонт предстоит выполнять в очередной раз и к тому же в относительно недавно реконструированном здании. Изначально запланированные работы завершились в 2017 году: корпус библиотеки был отремонтирован, у него появилась пристройка. Здание на улице Пушкинская в Петрозаводске в свое время посещал экс-министр культуры России Владимир Мединский.

«Реставрация проведена, на мой взгляд, с большим уважением к тому историческому зданию, где располагается библиотека», — заявил в тот день федеральный чиновник. Однако затем что-то пошло не так — отремонтированное за большие государственные деньги здание начало стремительно разрушаться.

В апреле этого года стало известно, что Нацбиблиотека требует очередного вмешательства строителей. В помещении предстоит ликвидировать проблему с гидроизоляцией стилобата и подземной части фондохранилища. Чтобы разобраться с неприятностями, потребовалось разработать проект. Устранение протечек обойдется в 28 млн рублей. Идет конкурс по определению подрядчика.

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