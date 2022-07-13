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Нацбиблиотека Карелии вновь встала на ремонт

Новости. Общество
11:53, 29 Июля 2022
фото: читатель «Столицы на Онего»

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В Национальной библиотеке, которую долгие годы пытаются реконструировать, начались очередные ремонтные работы.

Рядом со зданием Национальной библиотеки Карелии появились строительные конструкции. На объекте вновь начинаются ремонтные работы. Фото с места прислал читатель «Столицы на Онего».

Напомним, капремонт библиотеки не может закончиться в полной мере из-за некачественно выполненных работ подрядчика. Ранее сообщалось, что библиотека должна была получить 28 млн рублей из региональной казны на ликвидацию протечек. В помещении планировалось ликвидировать проблему с гидроизоляцией стилобата и подземной части фондохранилища. Нарушение гидроизоляции было обнаружено в подземной части здания со стороны архива.

На масштабную реконструкцию нацбиблиотеки Карелии было потрачено около 800 миллионов рублей, однако разрушаться отремонтированная постройка начала почти сразу. 

Публичная библиотека заняла здание на улице Пушкинской в Петрозаводске в 1959 году. Дом по проекту архитектора Константина Гутина является памятником культуры республиканского значения.

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