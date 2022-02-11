«Национализация» частного с/х предприятия улучшила его показатели, заявил глава Минсельхоза Карелии

Переход в государственную собственность молочной фермы, принадлежавшей частной компании «Искра», позволил резко увеличить производственные показатели.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов, оценивая результаты работы фермы в январе 2022 года.

ООО «Молочная ферма «Искра» в 2021 году решила закрыть свою ферму в селе Тукса, однако, власти Карелии решили ее выкупить и присоединить к государственному совхозу ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».

Эффективная работа и профессионализм специалистов, а также совершенствование рациона кормления животных позволили поднять молочную продуктивность уже в январе текущего года на 14%. Владимир Лабинов подчеркнул, что решающую роль в деятельности любого предприятия, как и в «советский период» по-прежнему решают четыре буквы «К» — коровы, корма, комфорт и кадры», — говорится в сообщении министерства.