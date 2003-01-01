Национальная группировка участвовала в мошенничестве в отношении пенсионерок в Петрозаводске

Проживающая в Петрозаводске группа участников мошеннической схемы, принадлежащая к национальной диаспоре, может избежать наказания.

Эта история мало чем отличается от десятков и сотен похожих случаев телефонного мошенничества, которые буквально обрушились на нашу страну. Особенно страдают доверчивые пенсионеры. Наше издание буквально каждый день рассказывает о таких случаях.

Но у этой истории, которая произошла в апреле 2025 года в Петрозаводске, есть существенное отличие от других похожих, где преступников не удается найти. Участники мошенничества установлены, они проживают в Петрозаводске, но при этом некоторые из них могут избежать наказания. Есть и еще один важный факт — одна из пострадавших от мошенников умерла.

Рассмотрение уголовного дела сейчас завершается в Следственном комитете Карелии, а из длинной цепочки участников жестокого обмана петрозаводских пенсионерок на скамье подсудимых только один.

«Столице на Онего» стали известны эксклюзивные подробности криминального чтива. Читайте наше расследование «Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе».