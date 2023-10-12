Реклама

В новом районе «Talojarvi. Город у воды» объявлен старт продаж в доме №5
Сегодня 15:18
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
Сегодня 00:10
В России взлетела цена на качественные зимние шины
12.10.2023 20:30

Национальной библиотеке Карелии исполняется 190 лет

Новости. Общество
18:40, 13 Октября 2023
фото: Национальная библиотека Республики Карелия

Новости партнеров

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил коллектив библиотеки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 13 октября поздравил коллектив Национальной библиотеки Карелии с особой датой: в октябре библиотеке исполняется 190 лет.

В ее фондах хранится 1 млн 800 тысяч экземпляров книг. По словам Парфенчикова, если все их выложить в линию друг за другом, то получится книжный ряд длиной 450 км. «А если взвесить, то это будет более 500 тонн литературных сокровищ. Вот такая книжная математика!», — отметил губернатор.

«Национальная библиотека сегодня — это больше, чем просто читальные залы. Это культурный и досуговый центр. Здесь проходят концерты, творческие вечера, интеллектуальные конкурсы. Сегодня от всей души хочу поздравить и поблагодарить коллектив Национальной библиотеки за труд и поиск современных подходов к читателю. Пусть не зарастает народная тропа в ваш храм знаний!», — написал Артур Парфенчиков. 

«В читальном зале всегда было тихо и паркет, паркет зачаровывал. Получишь заказанную литературу, идешь к столу, а под ногами паркет нежно поскрипывал. Здорово было и интересно! Поздравляю от всей души работников этой прекрасной индустрии знаний», — поделилась воспоминаниями в комментариях читательница Лариса Иванова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.