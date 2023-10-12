Национальной библиотеке Карелии исполняется 190 лет

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил коллектив библиотеки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 13 октября поздравил коллектив Национальной библиотеки Карелии с особой датой: в октябре библиотеке исполняется 190 лет.



В ее фондах хранится 1 млн 800 тысяч экземпляров книг. По словам Парфенчикова, если все их выложить в линию друг за другом, то получится книжный ряд длиной 450 км. «А если взвесить, то это будет более 500 тонн литературных сокровищ. Вот такая книжная математика!», — отметил губернатор.



«Национальная библиотека сегодня — это больше, чем просто читальные залы. Это культурный и досуговый центр. Здесь проходят концерты, творческие вечера, интеллектуальные конкурсы. Сегодня от всей души хочу поздравить и поблагодарить коллектив Национальной библиотеки за труд и поиск современных подходов к читателю. Пусть не зарастает народная тропа в ваш храм знаний!», — написал Артур Парфенчиков.

«В читальном зале всегда было тихо и паркет, паркет зачаровывал. Получишь заказанную литературу, идешь к столу, а под ногами паркет нежно поскрипывал. Здорово было и интересно! Поздравляю от всей души работников этой прекрасной индустрии знаний», — поделилась воспоминаниями в комментариях читательница Лариса Иванова.