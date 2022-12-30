Национальный музей Карелии научил сотни посетителей делать бонбоньерки и «серебряные копытца»

В новогодние праздники Национальный музей Карелии провел мастер-классы по созданию сувениров.

Участники мастер-класса «Рождественский сувенир» создавали украшения для интерьера. На занятиях «Бонбоньерка» все желающие научились оформлять коробочку для сладостей или других подарков. Во время мастер-класса «Серебряное копытце» посетители музея украсили сказочного оленя.

За время каникул было оформлено 120 бонбоньерок, 86 рождественских сувениров (среди них рождественские ангелы, шары, пушистые карельские елочки, блокноты желаний и многое другое) и 152 магнита на память о поездке в Карелию.