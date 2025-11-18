Национальный музей в соавторстве с московским художником создали инсталляцию для Фестиваля современного искусства

Сотрудники Нацмузея Карелии вместе с московским художником Борисом Брагиным создали инсталляцию, позволяющую изучать карельский язык в игровой форме.
Учить карельский язык с помощью детской игры в «классики» предложили на самом крупном за Уралом фестивале современного искусства XVI Красноярской музейной биеннале «Принцип надежды».
Для инсталляции, созданной художником Борисом Брагиным (Москва) с Национальным музеем Республики Карелия, текст колыбельной перевели в орнаменты, а из них — сделали сеть, в которую ловится большая рыба.
— На теле рыбы и на плавниках — карельский язык с транскрипцией. Чтобы каждый играющий мог заодно учить язык — и читать слова, и поговорить на карельском языке с помощью игры, даже если языка не знает, - рассказали организаторы выставки.
Так музей и художник показывают, что можно сохранять язык и традиции через детское восприятие. На выставке есть деревянные фигурки, раскрашенные цветными карандашами, реплика детского мяча из коллекции музея.
Помимо карельской истории, для биеннале подготовлены мини-экспозиции еще 17 музеев со всей России. Так, музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» вместе с художницей Элиной Гусаровой (Красноярск) представили ключ, которым открывали завод «Надежда» в Норильске, давший городу вторую жизнь в 70-х годах. Художник Эдуард Кубенский (Екатеринбург) показал, что «Набережные Челны» — Новый Египет, в Музее-заповеднике «Шушенское» Юлия Безштанко (Челябинск) изучает образ ссыльного революционера, Пермский краеведческий музей и Михаил Чувакин (Владивосток) представили новый взгляд на массовый археологический материал.
XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды» организована Музейным центром «Площадь Мира» в Красноярске и будет работать до 15 февраля 2026 года.
Ранее стихотворение на карельском языке впервые включили в программу Конкурса поэтического перевода в Петербурге.