Национальный парк в Карелии объединил усилия с фондом WWF для сохранения северного оленя

Национальный парк «Водлозерский» вместе с фондом WWF России начал работу по сохранению дикого северного оленя.

Снегоход «Тайга Варяг 500» с санями, 12 фотоловушек и фотоаппарат для мониторинга дикого северного оленя были закуплены в парк при поддержке фонда WWF.

В рамках проекта состоится несколько экспедиций, первая из которых стартует уже завтра, 11 февраля. Экспедиционная группа определит места концентрации животных и установит фотоловушки на путях миграции, проведет учет и соберет первичный материал для анализа состояния популяции.

На основе этих данных Национальный парк сформирует охранные маршруты, актуализирует данные о состоянии популяции дикого северного оленя на охраняемой территории и привлечет внимание общественности к проблеме сохранения редкого животного.