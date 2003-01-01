Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

Пьесу Александра Вампилова «Старший сын» поставили в Национальном театре Карелии. Премьера состоялась в День отца.

Так совпало. Презентовать новый спектакль выпало в праздник, созвучный теме пьесы. Роль отца в ней не просто важна, она ключевая. Андрей Сарафонов — отец-одиночка, которого бросила жена. Он воспитывает двух детей и по сути не справляется с этой ношей. Он музыкант, но приходится играть на похоронах. Сын и дочь считают его недотепой и неудачником, хотят уехать из-под родительского контроля, но все не решаются. И в этот момент в доме появляется чужой человек, который называет себя сыном.

— Это звучит прямо в тексте — «все люди — братья». Наш ближний — это не обязательно родственник, это тот, кого мы любим, и тот, кому мы оказываем милость. Мне важна притча о добром самаритянине, которую Христос рассказывает ученикам в Евангелии от Луки. Я вижу перекликания, и она была исходной точкой для сочинения, — говорит режиссер Сергей Гук.

Режиссер Сергей Гук из Подмосковья, он работает в Истринском драматическом театре. В Петрозаводске впервые и для своего дебюта неслучайно выбрал пьесу Александра Вампилова. Говорит, семейная тема для него одна из важнейших. Он и Анну Каренину ставил не про страсти, а про распад семьи. И здесь ему интересно, как абсолютно незнакомые люди вдруг стали за буквально несколько часов родными.

— Семья переживает кризис, и она с этим кризисом сама не может справиться. А парень вот этот молодой, он тоже в некоем поиске. Важно, что это не полные семьи. Бусыгин вырос без отца и всегда хотел вот этих отношений. А здесь семья растет без матери и не может справиться своими силами. И так получилось, что они встретили друг друга и друг другу помогли. То есть Бусыгин стал нужным, нашел свое место какое-то, а семья преодолела свой кризис, — говорит Сергей Гук.

Пьеса, написанная Вампиловым, в 80-е, звучит очень актуально сейчас, когда дети при живых родителях, которые вынуждены сутками напролет работать, порой сами по себе. Они ищут любви и внимания на стороне, как сын главного героя Васенька всюду ходит за соседкой, которая много старше его и не отвечает ему взаимностью. И когда он видит на пороге «старшего брата», он верит в его легенду. И сомневающемуся отцу почти кричит: «Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?». «По-твоему, не нужны?», — уточняет папа. И Васенька поправляется: «А, прости, пожалуйста. Я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители».

