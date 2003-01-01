РЕКЛАМА
«В фильме главный герой — отец. И это неправильно»: Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
20 октября, 16:00 Статьи
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Новости

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

17:20

Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

17:00

Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

16:55

Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

16:40

Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

16:40

Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

16:20

Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

16:15

Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

16:05

Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

15:45

Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

15:30

Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

15:10

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

14:50

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

14:15

«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

14:00

Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

13:50

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

13:38

«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

13:20

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:00

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

12:47

В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

12:30

Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

12:15

За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

12:00

Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

11:40

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

11:30

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
Сегодня 16:05 Культура
Пьесу Александра Вампилова «Старший сын» поставили в Национальном театре Карелии. Премьера состоялась в День отца.

фото: © Илья Тимин

Так совпало. Презентовать новый спектакль выпало в праздник, созвучный теме пьесы. Роль отца в ней не просто важна, она ключевая. Андрей Сарафонов — отец-одиночка, которого бросила жена. Он воспитывает двух детей и по сути не справляется с этой ношей. Он музыкант, но приходится играть на похоронах. Сын и дочь считают его недотепой и неудачником, хотят уехать из-под родительского контроля, но все не решаются. И в этот момент в доме появляется чужой человек, который называет себя сыном.

— Это звучит прямо в тексте — «все люди — братья». Наш ближний — это не обязательно родственник, это тот, кого мы любим, и тот, кому мы оказываем милость. Мне важна притча о добром самаритянине, которую Христос рассказывает ученикам в Евангелии от Луки. Я вижу перекликания, и она была исходной точкой для сочинения, — говорит режиссер Сергей Гук.

Режиссер Сергей Гук из Подмосковья, он работает в Истринском драматическом театре. В Петрозаводске впервые и для своего дебюта неслучайно выбрал пьесу Александра Вампилова. Говорит, семейная тема для него одна из важнейших. Он и Анну Каренину ставил не про страсти, а про распад семьи. И здесь ему интересно, как абсолютно незнакомые люди вдруг стали за буквально несколько часов родными.

— Семья переживает кризис, и она с этим кризисом сама не может справиться. А парень вот этот молодой, он тоже в некоем поиске. Важно, что это не полные семьи. Бусыгин вырос без отца и всегда хотел вот этих отношений. А здесь семья растет без матери и не может справиться своими силами. И так получилось, что они встретили друг друга и друг другу помогли. То есть Бусыгин стал нужным, нашел свое место какое-то, а семья преодолела свой кризис, — говорит Сергей Гук.

Пьеса, написанная Вампиловым, в 80-е, звучит очень актуально сейчас, когда дети при живых родителях, которые вынуждены сутками напролет работать, порой сами по себе. Они ищут любви и внимания на стороне, как сын главного героя Васенька всюду ходит за соседкой, которая много старше его и не отвечает ему взаимностью. И когда он видит на пороге «старшего брата», он верит в его легенду. И сомневающемуся отцу почти кричит: «Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?». «По-твоему, не нужны?», — уточняет папа. И Васенька поправляется: «А, прости, пожалуйста. Я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители».

Подробнее о постановке читайте в статье.

