Нацмузей Карелии продемонстрировал пример хорошего настроя на рабочие будни

Ребята из детского сада Ляскельской бумажной фабрики могут послужить вдохновением для свершений в новом году.

В официальном паблике Национального музея Карелии опубликовали мотивирующее на свершения фото.

«Возвращаемся в рабочие и учебные будни дружно и весело, как ребята из детского сада Ляскельской бумажной фабрики в 1948 году», — прокомментировали в сообществе.



Сотрудники музея уверены, что время реализовывать желания, загаданные под бой курантов, наступило.