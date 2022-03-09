Нацпарк из Карелии принял участие в Общероссийском фестивале природы

Национальный парк «Водлозерский» стал участником Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

Об этом информирует пресс-служба Национального парка «Водлозерский».

«Водлозерский национальный парк принял участие в одном из крупнейших в России событий, посвященных дикой природе. С главной сцены фестиваля прозвучал рассказ о памятниках архитектуры Водлозерья. Самобытная озерная цивилизация края оставила нам ценнейшее культурное наследие, сохранение которого является важной задачей Парка», — говорится в сообщении.

Сообщается, что IX Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проходит в эти дни в Москве. Это самая большая в Европе выставка фотографий первозданной природы.

«Первозданная Россия» включает в себя также обширную культурно-познавательную программу. Гости выставки могут увидеть фильмы о природе, принять участие в интерактивных программах и мастер-классах, погрузиться в мир дикой природы на лекциях, презентациях и обучающих семинарах.

Ранее сообщалось, что Национальный парк «Водлозерский» вместе с фондом WWF России начал работу по сохранению дикого северного оленя.