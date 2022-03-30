Нацпарк в Карелии ищет волонтеров

Национальный парк «Водлозерский» объявил о поиске добровольцев.

Ассоциация волонтерский центров объявила отбор волонтеров на экологическую смену на базе Национального парка «Водлзерский» 1–7 июля. Об этом говорится в паблике нацпарка.

«Нам предстоит работа по подготовке экологической тропы, идущей по берегу заповедного озера. За неделю в национальном парке мы успеем также посетить экскурсию по Водлозеру, познакомиться с работой сотрудников Парка и, конечно, подружиться!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальный парк «Водлозерский» вместе с фондом WWF России начал работу по сохранению дикого северного оленя.