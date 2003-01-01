Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

Подведены итоги первого конкурса Президентского фонда природы.

Консорциум национального парка «Паанаярви» с «Центром по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества» выиграл грант в 18 млн рублей на мониторинг биоразнообразия. Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС.

Средства пойдут на изучение флоры и фауны, оценку состояния экосистем, а также создание экопросветительских программ.

— Ученые изучат природный и растительный мир, оценят состояние наземных и водных экосистем. Полученные сведения будут включены в тематические экскурсии и экопросветительские материалы, посвященные парку. Посетители узнают об уникальных природных объектах, смогут принять участие в наблюдениях за животными и растениями, — говорится в сообщении.

Это часть масштабной поддержки экологических инициатив. Президентский фонд природы выделил 1 млрд рублей на 164 проекта по всей России. Среди них — сохранение редких видов, реабилитация животных и экологическое просвещение. В Карелии проект позволит не только исследовать природу, но и вовлечь туристов в наблюдения за уникальными видами.

Реализация проектов начнется 1 сентября.