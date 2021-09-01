Нацпроекты: Глава Карелии открыл детский сад в Чалне

Благодаря новому зданию на 300 мест доступность дошкольного образования в поселке Чална Пряжинского района обеспечена на 100%.

В республике расширяется сеть учреждений дошкольного образования. 3 сентября новый детский сад «Лесовичок», построенный компанией «КСМ» в рамках нацпроекта «Демография», принял первых воспитанников.

«Сегодня Чална — привлекательная территория, куда хотят переезжать многодетные и молодые семьи. Здорово, когда в небольших поселках открываются такие современные детские сады. Это маленький дворец для наших дошколят», — сказал руководитель региона Артур Парфенчиков.

Детей и их родителей также поздравили депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, первый вице-спикер регионального парламента Ольга Шмаеник и глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош.

«Сегодня большой праздник для Чалны, — отметила Валентина Пивненко. — Новый детский сад — это не только великолепное здание, оснащенное современным оборудованием и всеми возможностями для развития ребят, но и большая благоустроенная территория для игр и укрепления здоровья».

Еще недавно на этом месте располагались 5 старых деревянных зданий прежнего детского сада. Пока велось строительство, для дошкольных групп освободили первый этаж местной школы. Сейчас образовательное учреждение переходит в привычный формат работы.

В «Лесовичке» разместились 12 групповых помещений, кабинет для кружковой деятельности, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, кабинеты медицинского работника, педагога-психолога, логопеда. Здание приспособлено для людей с ОВЗ, оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией.

«В „Лесовичок“ пойдет моя четырехлетняя дочь Злата, а старший сын ходил еще в старые здания. В дошкольных группах при школе было хорошо, но тесновато, поэтому очень ждали, когда построят новое здание. Здесь красивые группы, новые игрушки, большой спортивный зал. Очень классно», — поделилась впечатлениями Наталья Борискевич.

На сегодня в детском саду сформировано 11 групп, в том числе для малышей от года до 3 лет. Резерв свободных мест еще есть. Помимо детей из Чалны сюда будут ходить ребята из близлежащих населенных пунктов — в основном из деревни Виданы и Бесовца.

На открытии детского сада глава Карелии также сообщил о ближайших задачах по улучшению инфраструктуры поселка. Так, по региональной программе модернизации первичной медицины для жителей Чалны собираются построить современную врачебную амбулаторию. Кроме того, в рамках специальной программы, которая сейчас разрабатывается на федеральном уровне, планируется отремонтировать местную школу.

Сейчас в республике ведется строительство еще нескольких детских садов — в поселках Ильинский Олонецкого района и Ляскеля Питкярантского района, в Сортавале, на ул. Хейкконена и ул. Репникова в карельской столице. С начала года открыты три дошкольных учреждения — два здания в петрозаводском микрорайоне Кукковка и в селе Заозерье Прионежского района.