Натуральный квас пропадает с рынка безалкогольных сладких напитков в России

Традиционный русский напиток стали массово заменять фальсификатом.

Недобросовестные производители все чаще выдают за квас двойного брожения обычные сладкие напитки. Для удешевления процесса они меняют рецептуру кваса и создают на ее основе собственные продукты, используя консерванты, подсластители и различные ароматические добавки. В результате натуральный квас в настоящее время занимает не более 7% от российского рынка безалкогольных сладких напитков, значительно уступая суррогатам и заменителям с таким же названием. Об этом сообщили на совещании в Совета Федерации, где обсудили состояние квасного рынка.

Ранее палата регионов рекомендовала Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующий ГОСТ или разработать новые стандарты, устанавливающие требования к производству квасных напитков и традиционного кваса. Сенаторы приняли решение на законодательном уровне защитить понятие «квас», установить для него статус продукта, имеющего особую экономическую и культурную ценность, рассказал заместитель главы Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Игорь Зубарев.- По данным Роскачества, квас в России на 41% не соответствует качественным характеристикам. И на последнем совещании в Совете Федерации, которое состоялось 13 октября, эксперты еще раз обратили внимание на сложнейшую ситуацию, сложившуюся на рынке кваса. По их прогнозам, через пять-десять лет от русского кваса останется одно название. Поэтому медлить с разработкой законопроекта о традиционном напитке нельзя. Будем работать, возвращая доброе имя квасу, как ранее это сделали с медом. Рынок меда на 94% состоял из фальсификата. После введения в 2024 году запрета на продажу продукта, не соответствующего госстандартам, ситуация изменилась, - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

